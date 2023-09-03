تحويلات مرورية عقب حدوث هبوط أرضي بالطبقة الأسفلتية لكوبري بنها رقم "3" بالقليوبية

تقوم الإدارة العامة لمرور القليوبية بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، إثر حدوث هبوط أرضى بتاريخ اليوم 3/9/2023م بالطبقة الأسفلتية أعلى كوبرى بنها رقم "3" بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية.. مما يستلزم غلق حركة المرورية للسيارات أعلى الكوبرى المشار إليه فى الاتجاه القادم من الإسكندرية إلى القاهرة لحين الإنتهاء من أعمال الإصلاح وإجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى :

غلق الإتجاه القادم من الإسكندرية أسفل الطريق الإقليمى وتحويل حركة المركبات للصعود أعلى الطريق الإقليمى لمسافة (3) كيلو متر تقريباً إتجاه بنها .. ثم النزول إتجاه مدينة بنها والسير لمسافة 500 متر تقريباً حتى مفارق المنصورة أسفل الطريق الزراعى .. ثم الصعود يميناً من أمام جامعة بنها (مطلع الجامعة) للطريق الزراعى اتجاه القاهرة مرة أخرى.

غلق منزل الطريق الإقليمى للقادم من أعلى الخطاطبة والمؤدى إلى الطريق الزراعى اتجاه القاهرة "اتجاه الكوبرى المشار إليه"، واستمرار السير على الطريق الإقليمى لمسافة 3 كيلو متر تقريباً اتجاه بنها .. ثم النزول اتجاه مدينة بنها والسير لمسافة 500 متر حتى مفارق المنصورة أسفل الطريق الزراعى ثم الصعود يميناً من أمام جامعة بنها (مطلع الجامعة) للطريق الزراعى اتجاه القاهرة مرة أخرى.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القليوبية بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.