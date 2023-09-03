نائب رئيس البعثة اليابانية يكشف تفاصيل زيارة وزير الخارجية الياباني لمصر غدًا والمبادرة المنتظرة

التقي تاكادا كاتسونوبو، الوزير المفوض ونائب رئيس البعثة بالصحفيين بالسفارة اليابانية لدى مصر لتقديم إيجاز صحفي حول تفاصيل زيارة وزير خارجية اليابان يوشيماسا هاياشي إلى مصر غدًا الاثنين.

وقال كاتادا، إن الوزير يشارك في "الحوار السياسي الياباني العربي الثالث" مع ممثلي الدول العربية بالجامعة لتعزيز التعاون الياباني العربي في مقر جامعة الدول العربية ومن المتوقع ان تناقش هذه النسخة العديد من الموضوعات الهامة على الأجندة الدولية مثل الحد من سباق التسلح، التغيرات المناخية، الأمن الغذائي، أمن الطاقة وغيرها.

وأيضا موضوعات مهمة على الأجندة الإقليمية مثل القضية الفلسطينية والمشكلات فى سوريا وليبيا واليمن والسودان.

وسيطلق وزير الخارجية هاياشي مبادرة دبلوماسية جديدة مع اليابان ومصر والأردن بغرض ترسيخ السلام في المنطقة، بما في ذلك دعم التنمية الاقتصادية للفلسطينيين.

وأكد تاكادا أن الوزير سيلتقي بالرئيس عبدالفتاح السيسي وسيجري مباحثات مع نظيره المصري سامح شكري وذلك لتعزيز

ويجرى مباحثات مع سامح شكرى العلاقات الثنائية فى إطار رفع مستوى العلاقات الثنائية الى مستوى الشراكة الاستراتيجية والتى تم الإعلان عنها خلال زيارة رئيس الوزراء كيشيدا أبريل الماضى.

الجدير بالذكر أن مصر هى أول دولة أفريقية يصل فيها مستوى العلاقات الثنائية مع اليابان إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية".