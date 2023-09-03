"ضربه ثم شنقه".. تفاصيل مقتل موظف على يد نجله بقصر النيل

كشفت التحقيقات فى واقعة مقتل موظف بالجهاز المركزي للمحاسبات على المعاش على يد نجله بمنطقة قصر النيل، أنه يعانى من إضطراب نفسي.

وأضافت التحريات أن المتهم سبق حجزه فى عدد من مصحات الإدمان وكان دائم التعدى على والده ووالدته، وفى يوم الواقعة توجه لوالده وقام بضربه على وجهه ثم قتله خنقا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شرطة النجدة بوجود جثة بأحد المنازل بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية وعثرت على جثة موظف على المعاش يرتدى كامل ملابسه مصاب بكدمات فى الوجه وحول رقبته آثار خنق.

دلت التحريات على أن وراء ارتكاب الواقعة نجله، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، فيما يجري رجال المباحث التحريات، والاستماع إلى أقوال الجيران وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.