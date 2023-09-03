الخارجية السودانية: ساعة الحسم اقتربت.. والأوضاع طبيعية في معظم المناطق

قال السفير بابكر الصديق، المتحدث باسم الخارجية السودانية، إن رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، تفقد العديد من الولايات في البلاد، مشيرًا إلى أن الأوضاع طبيعية في معظم المناطق، وأن الأولوية الآن هي القضاء على التمرد وإنهاء معاناة وتشرد وتقتيل المواطنين.

وأضاف "الصديق"، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامية رغدة منير، أن هناك التفافا شعبيا واضحا وقويا وغير المسبوق حول القوات المسلحة وهي تضطلع بدورها في مواجهة تمرد ميليشيا الدعم السريع، واصفا إياه بأنه أشبه بالعدوان الخارجي.

وتابع المتحدث باسم الخارجية السودانية، أن ساعة الحسم اقتربت، مشددًا على أن القوات المسلحة والحكومة السودانية تقوم بدورها لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها وتكريس الاستقرار والثبات الإقليميين.

وأوضح، أن ما يجري في السودان تمرد عسكري على القوات المسلحة الشرعية، وهو عمل إرهابي، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي عليه تفهم حقيقة ما يجري في السودان، حيث لا يجب توصيف ما يحدث بأنه صراع على السلطة بين طرفين، لأنه توصيف مضلل وغير دقيق.