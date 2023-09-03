رسميا.. تعليق مشاركة بترو أتليتكو في بطولة الدوري الأفريقي لحين انتهاء التحقيقات

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم، أول قرار لها بشأن مشاركة فريق بترو أتلتيكو الأنجولي، في النسخة الأولى من البطولة.

وقررت اللجنة المنظمة لبطولة الدوري الإفريقي في بيان لها، تعليق مشاركة النادي الأنجولي لحين انتهاء التحقيقات ونتيجة الاستئناف المقدم.

وقالت اللجنة في بيان رسمي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: إن مشاركة نادي بترو أتلتيكو تعتمد على نتيجة التحقيق الذي تم فتحه من قبل الاتحاد الإنجولي لكرة القدم.

جاء ذلك بعد قرار الاتحاد الأنجولي لكرة القدم بإيقاف نادي بترو أتلتيكو لمدة عامين في قضية فساد في الدوري الإنجولي، التي أعلن النادي تقدمه باستئناف عليها بعد صدور العقوبة، ولم يتم الإعلان حتى الآن، عن النادي الذي سيحل بديلًا للفريق الأنجولي، حال انتهى الأمر إلى إقصائه خارج البطولة.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف في وقت سابق، مشاركة 8 أندية من الأقاليم الجغرافية المختلفة في إفريقيا، في النسخة الأولى من دوري السوبر الإفريقي، قبل أن يتم تغيير اسمه إلى الدوري الإفريقي لكرة القدم.

وكان بترو أتلتيكو ضمن الأندية الثمانية المشاركة في النسخة الأولى من البطولة، ووضعته القرعة في مواجهة عنيفة مع فريق صن داونز الجنوب إفريقي في الدور ربع النهائي، حيث تُقام مباراة الذهاب في أنجولا، ومباراة الإياب في جنوب إفريقيا.