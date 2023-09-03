وزارة العمل: تنظيم ملتقى توظيفى يوفر 1322 فرصة عمل للشباب بسوهاج

أعلنت وزارة العمل من خلال مديرية العمل بمحافظة سوهاج بالتنسيق مع الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة عن تنظيم ملتقى توظيف للشباب بالاشتراك مع جمعية الطفولة والتنمية أسيوط، غدا الإثنين الموافق 4 سبتمبر بمقر مركز التدريب المهني بسوهاج التابع للمديرية وعنوانه: شارع ترعة باجا بجوار مدرسة المكفوفين.

يوفر الملتقى 1322 فرصة عمل في تخصصات متنوعة منها: مسئول علاقات عامة وتسويق خارجي، ومندوبي مبيعات، ومصممين جرافيك، ومندوبي توزيع، وخدمة عملاء، وعمال انتاج، وفنين أجهزة تبريد وتكييف، وفنين إصلاح محمول، وعمال تعبئة، ومشرفين توزيع وتحصيل، ومشرفين امن، وامن إداري، وسائقين، وعمال عاديين، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير مزيد من فرص العمل الحقيقية للشباب بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص والإستثمارى بالمحافظات للحد من معدلات البطالة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح الدكتور هشام ابو زيد مدير مديرية العمل بسوهاج، أن الملتقى يشارك فيه 14 شركة من شركات القطاع الخاص والاستثماري والصناعي وجمعيات المجتمع المدني وهي: شركة مصر لتأمينات الحياة، وشركة اليانز للتأمين، وايفرست، وشركة عمال مصر، والشروق، ورواد النيل، وشركة O.P. R. M للدعاية والإعلان، وشركة فريق 4 للأمن والحراسة، والشركة العربية لصناعة الكرتون، والنماء الهندسية، وسمارت كوم للخدمات البنكية، والمصرية الاوربية للامن والحراسة، وشركة امان لتأجير السيارات، وجمعية كرماء للتنمية والتدريب، مؤكدًا ان المديرية ستقوم بمتابعة التعيينات والزام الشركات بتطبيق الحد الأدنى للاجور والتأمين الاجتماعي والصحي علي المعينين وتعيين نسبة 5٪ المخصصة لذوي الهمم،كما سيجرى خلال الملتقى الاعلان عن الدورات التدريبية المجانية التي ستنفذ بمراكز التدريب المهني الثلاثة بسوهاج والكوثر وطهطا ووحدة التدريب المتنقلة التابعين للمديرية للشباب من الجنسين..

ودعا مدير المديرية الشباب من الجنسين من أبناء المحافظة حضور الملتقى واختيار فرصة العمل المناسبة لهم من بين الفرص المقدمة، والتي تساهم في تحسين مستويات معيشتهم وتحقق أهمالهم وطموحاتهم، مع التأكيد على أن كل الفرص المقدمة بها عقود عمل تأمينات صحية واجتماعية المقبولين، كما ستقوم المديرية بحصر جميع الشباب المشاركين في الملتقي لإنشاء قاعدة بيانات حقيقية للشباب الراغبين في العمل لتوفير مزيد من فرص العمل بالتنسيق مع القطاع الخاص.