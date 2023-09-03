حماس وجدية في تدريب الزمالك استعدادا للموسم الجديد.. صور

خاض فريق الكرة الأول بالزمالك، اليوم الأحد، تدريباته على ملعب النادي الأبيض بمقر في ميت عقبة وذلك استعدادا للموسم الجديد الذى سينطلق بمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر الجاري في تنزانيا.

من تدريب الزمالك اليوم

وشهد مران اليوم عقد جلسة ترتيبات بين أوسوريو والجهاز المعاون قبل انطلاق المعسكر الداخلي غدا، كما شارك في تدريب اليوم المهاجم الدولي سيف الدين الجزيري بعد عودته من بلاده.

وركز أوسوريو على الجوانب البدنية خلال المران مع خوض اللاعبين تقسيمة فنية قوية شهدت حماس وجدية بين اللاعبين.

مصطفي شلبي في تدريب الزمالك اليوم

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر داخلي بمصر الجديدة بداية غدا الاثنين في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين أمام السكة الحديد وسيراميكا كليوباترا خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي.

أوباما من تدريب الزمالك اليوم

ويشارك الزمالك في كأس الكونفيدرالية الإفريقية بعد حصده المركز الثالث لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز في الموسم الماضي.

ويقود الزمالك في الموسم الجديد المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، حيث تتمسك اللجنة التي تدير الزمالك حاليا بعدم إجراء أي تغيير على الأجهزة الفنية للاستقرار.