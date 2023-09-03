الذهب يرتفع 10 جنيهات جديدة في نهاية تعاملات اليوم الأحد

ارتفع سعر الذهب بنهاية تعاملات اليوم الأحد، بمقدار 10 جنيهات منذ أمس في محلات الصاغة وذلك بالنسبة لسعر الجرام الواحد بأي من الأعيرة الذهبية.

وسجل سعر عيار 14 وهو أقل عيار ذهبي نحو 1470 جنيه للبيع و1483 جنيه للشراء، وعيار 18 نحو 1890 جنيه للبيع و1907 جنيه للشراء.

بينما بلغ سعر عيار 21 نحو 2205 جنيه للبيع و2225 جنيه للشراء، وعيار 24 حوالي 2520 جنيه للبيع و2543 جنيه للشراء.

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 78.4 ألف جنيه للبيع و79.1 ألف جنيه للشراء، ووصل سعر كيلو الذهب نحو 2.52 مليون جنيه للبيع و2.542 مليون جنيه للشراء.