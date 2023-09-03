الدوري الإنجليزى.. ليفربول يتقدم على أستون فيلا فى الشوط الأول

تقدم فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، على نظيره أستون فيلا، بهدفين دون رد، فى الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما الآن على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

أحرز هدفى الشوط الأول لصالح فريق ليفربول، اللاعب دومينيك سوبوسلاي فى الدقيقة الثالثة من بداية اللقاء، بينما جاء الهدف الثانى عن طريق اللاعب ماتي كاش بالخطأ فى مرماه فى الدقيقة 22.

ويحتل فريق ليفربول المركز الخامس برصيد 7 نقاط، حصدها من ثلاث جولات، بينما يحتل أستون فيلا المركز الثامن برصيد 6 نقاط.