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الأحد 03 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المنتخب السعودى يطير إلى نيوكاسل

بعثة السعودية
بعثة السعودية
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توجهت بعثة المنتخب السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد، تحت قيادة الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفنى للخضر، نحو مدينة نيوكاسل الإنجليزية، للانخراط في معسكر يستمر حتى 12 سبتمبر الحالي، وذلك على متن طائرة خاصة.
وسافر المنتخب السعودى إلى بريطانيا ضمن المرحلة الثانية من برنامج الإعداد للمشاركة في نهائيات كأس آسيا 2023، والتي تحتضنها قطر في يناير القادم.
وطالب ياسر المسحل رئيس الاتحاد فى كلمة ألقاها على اللاعبين في مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض قبل المغادرة، بالالتزام بتعليمات الجهاز الفني، حتى تتحقق الاستفادة الكاملة.
ويخوض "الأخضر" خلال معسكره مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب كوستاريكا في الثامن من سبتمبر، وستكون الودية الثانية أمام منتخب كوريا يوم 12 من الشهر نفسه.

المنتخب السعودي روبرتو مانشيني نيوكاسل نهائيات كأس آسيا
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