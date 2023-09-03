فرقة أسوان للفنون الشعبية تشارك في فعاليات افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولي

تشارك فرقة أسوان للفنون الشعبية تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية فى دورته الـ 23 ، حيث قامت الفرقة بقيادة الفنان شعبان حسين بتقديم سلسلة من العروض الفنية والفلكلورية والتابلوهات الغنائية الراقصة التى تعكس أصالة التراث الأسوانى والنوبى.

وقد أشاد الحضور بهذه العروض الرائعة والفقرات المتنوعة التى تم تقديمها بشكل راق.

وتجدر الإشارة إلى أن مهرجان الإسماعيلية الدولى يشارك فيه 9 فرق للفنون الشعبية المصرية التابعة لقصور الثقافة بقيادة عمرو البسيونى رئيس الهيئة وهى " العريش ، والإسماعيلية ، ومطروح ، والحرية إسكندرية، والشرقية، وملوى ، وسوهاج ، والأقصر ، وأسوان" ، كما تشارك بالمهرجان أيضاً 6 فرق أجنبية من دول الهند ، وسيرلانكا، ورومانيا ، والمكسيك ، وكنعان الفلسطينية ، وإندونيسيا ، وكذا فرقة من مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية ، وفرقة القلوب البيضاء لذوى القدرات الخاصة التابعة لمحافظة الإسماعيلية .

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