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الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

فرقة أسوان للفنون الشعبية تشارك في فعاليات افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولي

فرقة أسوان للفنون
فرقة أسوان للفنون الشعبية تشارك بمهرجان الإسماعيلية الدولى
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تشارك فرقة أسوان للفنون الشعبية تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية فى دورته الـ 23 ، حيث قامت الفرقة بقيادة الفنان شعبان حسين بتقديم سلسلة من العروض الفنية والفلكلورية والتابلوهات الغنائية الراقصة التى تعكس أصالة التراث الأسوانى والنوبى.

وقد أشاد الحضور بهذه العروض الرائعة والفقرات المتنوعة التى تم تقديمها بشكل راق.

وتجدر الإشارة إلى أن مهرجان الإسماعيلية الدولى يشارك فيه 9 فرق للفنون الشعبية المصرية التابعة لقصور الثقافة بقيادة عمرو البسيونى رئيس الهيئة وهى " العريش ، والإسماعيلية ، ومطروح ، والحرية إسكندرية، والشرقية، وملوى ، وسوهاج ، والأقصر ، وأسوان" ، كما تشارك بالمهرجان أيضاً 6 فرق أجنبية من دول الهند ، وسيرلانكا، ورومانيا ، والمكسيك ، وكنعان الفلسطينية ، وإندونيسيا ، وكذا فرقة من مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية ، وفرقة القلوب البيضاء لذوى القدرات الخاصة التابعة لمحافظة الإسماعيلية .

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فرقة أسوان للفنون الشعبية مهرجان الإسماعيلية الدولي التراث الأسوانى والنوبى أخبار محافظة أسوان
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