الدوري الإنجليزي.. صلاح يقود ليفربول لمواجهة أستون فيلا

أعلن الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره أستون فيلا وذلك بعد قليل على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى.

وجاء تشكيل فريق ليفربول كالتالى:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت الكسندر ارنولد، جويل ماتيب، جو غوميز، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، أليكسيس ماك اليستير، كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

ويحتل فريق ليفربول المركز الخامس برصيد 7 نقاط، حصدها من ثلاث جولات، بينما يحتل أستون فيلا المركز الثامن برصيد 6 نقاط.