ads
الأحد 03 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإنجليزي.. صلاح يقود ليفربول لمواجهة أستون فيلا

ليفربول
ليفربول
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره أستون فيلا وذلك بعد قليل على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى.
وجاء تشكيل فريق ليفربول كالتالى:
حراسة المرمى: أليسون بيكر.
خط الدفاع: ترينت الكسندر ارنولد، جويل ماتيب، جو غوميز، أندرو روبرتسون.
خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، أليكسيس ماك اليستير، كورتيس جونز.
خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.
ويحتل فريق ليفربول المركز الخامس برصيد 7 نقاط، حصدها من ثلاث جولات، بينما يحتل أستون فيلا المركز الثامن برصيد 6 نقاط.

الدوري الإنجليزي ليفربول محمد صلاح أستون فيلا تشكيل فريق ليفربول
ads