«saib» يوقع اتفاقية مع «مصر لتأمينات الحياة» لتسويق منتجاتها

وقع بنك saib وشركة مصر لتأمينات الحياة اتفاقية تسمح للشركة من خلالها التسويق لخدماتها وبرامجها التأمينية وتقديمها لعملاء البنك لكافة فئات المجتمع من خلال فروعه المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

قام بالتوقيع على الإتفاقية الاستاذ طارق الخولى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للبنك والدكتور أحمد عبد العزيز العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لتأمينات الحياة. أقيمت مراسم التوقيع في المركز الرئيسي للبنك بحضور كلا من طارق عبده نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال والعمليات المصرفية وعمرو نصير مساعد العضو المنتدب لقطاعات التجزئة المصرفية والفروع والاتصال المؤسسي والاستاذ كريم طه رئيس منتجات التجزئة المصرفية وأحمد حمدي رئيس منتجات الخصوم والتأمين والتأمين البنكي ومحمد الطويل رئيس منتجات التأمين و التأمين البنكي وكذلك محمد محمود مدير عام التأمين البنكي والأستاذة نيفين عادل رئيس قطاع التسويق بالشركة.

من ناحيته أعرب طارق الخولي عن سعادته بالتعاون مع واحدة من الكيانات الوطنية الرائدة في مجال تقديم الخدمات التأمينية، وأضاف إن البرامج التأمينية التي سيتم تقديمها من خلال هذه الاتفاقية تعزز خطة البنك الإستراتيجية لتلبية كافة احتياجات عملائه من كافة شرائح المجتمع، وتهدف لتقديم الحماية والاستثمار للعميل عند انتهاء الوثيقة، مما يساهم في تحقيق أهداف الشمول المالى.

من جانبه أشار الدكتور أحمد عبد العزيز أن إطلاق هذا التعاون لتسويق المنتجات والحلول التأمينية للشركة عبر فروع البنك يأتي في اطار اهتمام الشركة لتقديم الخدمات التأمينية التي تتناسب مع احتياجات واختيارات العملاء وخططهم المالية , وسعيا للوصول لأكبر قاعدة من العملاء من مختلف فئات المجتمع المصري ونشر ثقافة التأمين والادخار والاستثمار على نطاق أوسع وهو ما يسهم بشكل كبير في تحقيق رؤية الشركة التي تهدف إلى تأمين الأسر المصرية ضد المخاطر ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم المالية.

كما أشار عمرو نصير إلى حرص البنك على التنوع في الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية التي يقدمها، وأضاف أن البنك يعمل على توفير حلول استثمارية ميسّرة لعملائه تتناسب مع خططهم المالية ومتطلبات حياتهم بمزايا تأمينية تحقق لهم حياة لائقة وآمنة حيث يضع البنك مصلحتهم على رأس أولوياته. وتختلف مدد الوثائق ودورية الأقساط وفقًا لاختيارات العميل توافقًا مع احتياجات وقدرات العميل المالية.

ومن ناحية اخرى أوضح السيد محمد محمود مدير عام التامين البنكي أنه من خلال الاتفاقية التي تعكس الثقة بين الشركة والبنك، تتيح الشركة سبعة منتجات تأمينية تناسب جميع شرائح المجتمع المصري، وتلبي كافة احتياجات العملاء، وهي وثيقة مصر معاش، ووثيقة مصر الثلاثية، ووثيقة مصر استثمار، ووثيقة مصر استثمار وحماية، ووثيقة مصر استثمار ورعاية، ووثيقة حماية ووثيقة حماية بلس.