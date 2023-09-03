نائب محافظ الأقصر يستقبل رئيس مجلس مدينة يانجتشو الصينية.. صور

استقبل محمد عبدالقادر نائب محافظ الأقصر، اليوم الأحد، "كونج لينجون" رئيس اللجنة الدائمة لمجلس الشعب لمدينة يانجتشو الصينية والوفد المرافق له لمناقشة سبل دعم وتعزيز العلاقات ما بين الأقصر ويانجتشو.

وناقش الجانبان، سبل تفعيل اتفاقية التآخي بين البلدين، وإعداد عدد من بروتوكولات التعاون في مجالات الثقافة والسياحة والاستثمار والتعليم، وحماية التراث، والعلوم والتكنولوجيا والصحة، والرياضة، بجانب العمل على تحقيق مزيد من تبادل الرؤى والخبرات في مختلف المجالات.

ورحب نائب المحافظ بالوفد، ناقلاً لهم تحيات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، وتقديره لأهمية التواصل الدائم بين المسئولين في البلدين، لتسهيل المشاورات حول التعاون المشترك، وذلك لسفره ضمن الوفد المسافر إلى الصين خلال الفترة الحالية لحضور منتدى رؤساء المدن الدولية السياحية برئاسة اللواء هشام أمنه وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وآخرين بمقاطعة تشنجتشو بجمهورية الصين الشعبية.

كما قدم نائب المحافظ، عرضاً موجزاً حول فرص الاستثمار السياحي والزراعي والتعليمي ، والاستثمار في مجال المشروعات الخضراء والفرص الواعدة بالمحافظة.

من جانبه، أبدى رئيس اللجنة الدائمة لمجلس الشعب لمدينة يانجتشو الصينية، إعجابه بمحافظة الأقصر وطبيعتها الساحرة، مشيراً إلى أنه سيقوم بجولة لمشاهدة المعالم الأثرية الحضارية العريقة بالمحافظة، لافتاً إإلى تقارب الثقافات المصرية والصينية والتشابه الكبير بين يانجتشو والأقصر منوهاً إلى أهمية زيادة سبل التعاون، وتبادل الخبرات ما بين البلدين.

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