هل يشارك الزمالك في السوبر الإفريقي بدلا من بترو أتلتيكو؟

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق، رد الاتحاد الإفريقي على مشاركة الزمالك، في بطولة السوبر الإفريقي، بدلا من بترو أتلتيكو الإنجولي، بعد إيقاف الأخير من قبل الاتحاد الإنجولي.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية: «احتمال يتم استبعد بترو أتلتيكو، من بطولة السوبر الإفريقي، بسبب قيام مسؤولوا النادي بالحديث مع اجوستيلو تراماجال المدير الفني لفريق أكاديميكا دي لوبوتو، لتحفيزه قبل مباراة أول أغسطس، وبالفعل خاض المباراة وحقق الفوز.

وأضاف: «وقام الاتحاد الإنجولي، بالاجتماع وقرر إيقاف بترو أتلتيكو لمدة عامين، وأصدر بترو أتلتيكو بيانًا وقدم استئنافًا على العقوبة

واختتم: «البعض قال الرجاء أو الزمالك، وكشف مصدر مسؤول بالاتحاد الإفريقي، أن البطولة لن تشهد مشاركة فريقين من دولة واحدة، وفي حال الاستقرار على استبعاد بترو أتلتيكو، سيتم إضافة فريق من دولة لا تشارك في البطولة».