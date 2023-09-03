نائب رئيس جامعة بنها يتفقد إجراءات الكشف الطبي على الطلاب الجدد

أجرى الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، اليوم جولة تفقدية موسعة لمتابعة أعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد بكليات العلوم، والهندسة ببنها، والآداب، والتربية، وذلك بحضور عمداء، ووكلاء الكليات، والدكتور شريف المهدي مدير عام الشئون الطبية بالجامعة، وعلاء مجدي منسق عام الكشف الطبي.

واطمأن الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة خلال جولته على إجراءات الكشف الطبي على الطلاب الجدد، المرشحين للقبول بكليات الجامعة خلال العام الجامعي الجديد.

وأشاد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب خلال جولته بالتزام القائمين على إجراءات الكشف الطبي بتوفير كافة التسهيلات وسبل الراحة للطلاب، حيث تم توفير أماكن انتظار لهم مع رفع درجة الاستعدادات القصوى بالعيادات لاستقبال الطلاب.

وأضاف الدكتور شريف المهدى مدير عام الشئون الطبية بالجامعة أنه جرى تجهيز 16 عيادة طبية على مستوى الجامعة لاستقبال الطلاب الجدد، وتوقيع الكشف الطبي عليهم، حيث جرى تجهيزها وتزويدها بجميع التخصصات والكوادر الطبية لإجراء الكشف وعمل التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة.