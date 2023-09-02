رئيس الجمباز يرد على نائبة برلمان هاجمت حبيبة مرزوق

وجه الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والافريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للعبة رسالة الي النائبة البرلمانية اميره صابر بعد الهجوم الشديد علي صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ضد بطلة مصر وافريقيا فى الجمباز الايقاعي حبيبة مرزوق بعد العرض الفرعوني التي قامت به فى بطولة العالم التي أقيمت موخرا باسبانيا وأبهرت الجميع.

ورغم العرض الذي قدمته حبيبة مرزوق وابهر العالم وتناولته وسائل الاعلام العالمية والقارية والمصرية بشكل كبير وتكريم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للاعبة عقب عودتها الي مصر الا ان النائبة امير صابر ضربت بكل ذلك عرض الحائط وهاجمت اللاعبة والعرض الفرعوني المبهر وقالت علي صفحتها : "طيب بمناسبة الاحتفاء العارم و الهادر باللاعبة حبيبة مرزوق.

الحقيقية العرض اللي قدمته حبيبة بالزي الفرعوني معجبنيش اطلاقاً ولا انبهرت ولا اصلاً استمتعت.

فمش اي فرعوني في اي حتة هيبقي بيستوجب الاشادة ولا التصفير "

من جانبه رد الدكتور ايهاب امين رئيس اتحاد الجمباز علي بوست النائبة وقال

تم تكريم اللاعبه الاولمبية المصرية حبيبة مرزوق من قبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وذلك إشادة منه لما اثاره عرض اللاعبة حبيبة بصفتها بطلة افريقيا خلال فاعليات الحفل الختامى لبطوله العالم والذى تم توجيه الدعوه لكل البطلات القارية وهو دور اساسى لوزير الشباب و الرياضة.

وارى راى حضرتك واضح جدا ان العرض لم يحز اعجاب حضرتك!!!!! رغم انه حاز اعجاب الملايين

وايضا لم يعجب حضرتك الموسيقى وهى موسيقى افتتاح طريق الكباش بالاقصر !!!!! وايضا حازت على اعجاب الملايين

وانا احترم راى حضرتك ان ده كله مش عاجبك

بس لا ننتقص من مجهود اللاعبه التى ادت عرض مميز لفت انتباه العالم واشاد به الجميع

كان واجب عليك تشجيع البنت حيث انها من شبات مصر المميزات علميا وخلقيا ورياضيا وافضل كثيرا مما نراه ترند فى هذه الايام مثل انتش و اجرى

اعتقد ان حضرتك كعضو برلمان وسيده كان من واجبك دعم اداء اللاعبه حبيبه مرزوق والثناء عليها ودعم دور المرأه وهذا كله خاص بما قدم منها خلال العرض

حبيبه مرزوق بطله مصر وافريقيا وممثله مصر بالاولمبياد وواجهه مشرفه للمرأه المصريه ولشباب مصر احزنني راي حضرتك جداااا

وشكرا.