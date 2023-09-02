الدوري السعودي.. رونالدو وماني يقودان هجوم النصر أمام الحزم

أعلن البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر، الذي يضم بين صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الحزم، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يحل النصر، اليوم السبت، على الحزم بملعب مدينة الملك عبدالله بريدة، في لقاء ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود رونالدو هجوم العالمي أمام الحزم، رفقة السنغالي ساديو ماني، وعبدالرحمن غريب، مع تواجد الكرواني مارسيلو بروزوفيتش والبرتغالي أوتافيو في وسط الميدان.

ويحتل النصر، المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 6 نقاط، فيما يأتي الحزم في المركز السابع عشر وفي رصيده نقطتين من 4 مباريات.

تشكيل النصر أمام الحزم

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام – إيمريك لابورت – محمد آل فتيل – جيسلان كونان.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش – عبدالله الخيبري – أوتافيو.

خط الهجوم: عبدالرحمن غريب – كريستيانو رونالدو – ساديو ماني.