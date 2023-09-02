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الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

عامل يتخلص من حياته بإلقاء نفسه من الطابق الرابع بعد مشاجرة مع زوجته بالمطرية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أقدم عامل على الانتحار بإلقاء نفسه من الطابق الرابع بعد مشاجرة مع زوجته بدائرة قسم شرطة المطرية .

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شرطة النجدة بوجود جثة بأحد الشوارع  بدائرة قسم شرطة المطرية، وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة عامل  يرتدى كامل ملابسه مصاب بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، ودلت التحريات على أن المتوفى تشاجر مع زوجته وألقى بنفسه من الطابق الرابع  وتم نقل الجثة إلى المشرحة، فيما يجري رجال المباحث التحريات، والاستماع إلى أقوال أهل الطالبة لمعرفة ملابسات الحادث.

أجهزة الأمن احد الشوارع الجثة
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