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الأحد 03 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يكشف ملابسات واقعة تقييد شخصين لآخر بعمود إنارة بالقاهرة وتصويره

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تمكنت الاجهزة الامنية اليوم من كشف ملابسات واقعة قيام شخصين بتقييد آخر بعمود إنارة بالقاهرة وتصويره  وضبط مرتكبى الواقعة.


جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات وبصحبتها نجلها "طالب" - مقيمان بدائرة القسم) ، بتضررها من (طالبين- مقيمين بدائرة القسم) لقيامهما بتقييد نجلها بأحد أعمدة الإنارة بدائرة القسم وتصوير مقطع فيديو له ونشره عبر موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك".


عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبحوزة أحدهما الهاتف المحمول المستخدم فى الواقعة ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه على سبيل المزاح. 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

شخصين بتقييد آخر بعمود إنارة بالقاهرة
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