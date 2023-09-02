استدعاء الصفقتين الجديدتين.. قائمة برشلونة لمواجهة أوساسونا بالدوري الإسباني

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، اليوم السبت، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة أوساسونا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني.

يحل برشلونة، غدًا الأحد، ضيفًا على أوساسونا بملعب السادار، حيث ينطلق اللقاء في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

واستدعى تشافي، الثنائي البرتغالي جواو كانسيلو وجواو فيليكس، صفقتي البلوجرانا الجديدتين لمباراة الغد، بعدما تعاقد معهما النادي الكتالوني في آخر أيام الميركاتو الصيفي المنقضي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني على الترتيب.

ويحتل برشلونة، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط بعد خوضه 3 مباريات حتى الآن، فيما يأتي أوساسونا تاسعًا بـ6 نقاط.

قائمة برشلونة

حراسة المرمى: تير شتيجن، إينياكي بينا، دييجو كوشين.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، أليخاندرو بالدي، إينيجو مارتينيز، كريستنسن، ماركوس ألونسو، سيرجي روبيرتو، جول كوندي، باو كوبارسي.

خط الوسط: بابلو جافي، روميو، فرينكي دي يونج، إلكاي جوندوجان، مارك كاسادو.

وفي الهجوم: فيران توريس، روبرت ليفاندوفسكي، جواو فيليكس، لامين يامال.