الحرية المصري بالإسكندرية يجتمع لإعلان موقف الحزب من ترشيح السيسي

اجتمع هيئة مكتب حزب الحرية المصرى بالإسكندرية برئاسة الأستاذ الدكتور إسماعيل أبوكليلة الأمين العام للحزب بالإسكندرية وبحضور النائب أحمد مهنى عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب والأمين العام والدكتورة دينا هلالي عضو مجلس الشيوخ ورئيس لجنة العمل الجماهيري المركزية.

وجاء ذلك بحضور الأمناء المساعدين وأمناء الأمانات النوعية ورؤساء اللجان وأعضاء الأمانة العامة وأمناء الأقسام وحوار مفتوح من القلب بعد استجابة قيادة الحزب المركزية لتوصية أمانة الإسكندرية وإعلان موقف الحزب الداعم لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسا للجمهورية لفترة مقبلة.

ويأتي الاجتماع في إطار سلسلة اللقاءات التي يعقدها الحزب مع الأمانات المختلفة للاستقرار على مرشح الحزب للفترة السياسية القادمة، والتي أسفرت عن تأكيد أمانات المحافظات بقواعدها، والهيئة العليا للحزب على دعم ترشيح السيد "عبد الفتاح السيسي" في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومن ثمّ تم إعتماد القرار من المكتب السياسي للحزب في إجتماع الأخير، بالإضافة إلى إطلاق حملة: )المسيرة والمسار.. من أجل دعم استكمال التنمية والاستقرار).