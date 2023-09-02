سفاح الجيزة اتعدم ولا لأ؟.. مفاجأة لكل متابعي المسلسل

يتابع عدد كبير من المشاهدين مسلسل سفاح الجيزة الذي يسرد قصة المتهم قذافي فراج عبد العاطي، المعروف إعلاميا بـ سفاح الجيزة الصادر ضده حكمين بالإعدام في قضيتي قتل عمد من أصل أربعة قضايا وهو حي يرزق حتى الان في محبسه.

مسلسل سفاح الجيزة مستوحى من أحداث حقيقية مروعة بينما يحصد قاتل متسلسل الضحية تلو الأخرى، يسعى الضابط حازم لوضع حد له قبل أن يضرب من جديد…بطولة : أحمد فهمي، باسم سمره، ركين سعد، حنان يوسف، صلاح عبد الله

في سياق متصل حددت محكمة النقض أولى جلسات نظر طعنين على المتهم قذافي فراج عبد العاطي، المعروف إعلاميا بـ “سفاح الجيزة”، على حكمين صادرين ضده بالإعدام فى قضيتي قتل عمد، يومي 11 يناير و 26 فبراير من عام 2024 .

كان النائب العام قد أمر في 1 فبراير ا2021 بإحالة المتهم "قذافي فراج" إلى "محكمة الجنايات" في أربعة قضايا قتل بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة، والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة، هم: زوجته وسيدتان ورجل، مع سبق الإصرار، خلال عامي ٢٠١٥، ٢٠١٧، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.

وكانت "النيابة العامة" أقامت الدليل قِبَل المتهم في القضايا الأربعة، من شهادة سبعة عشر شاهدًا، واعترافات المتهم في التحقيقات، واستخراج رفات جثامين المجني عليهم من الأماكن المدفونة بها، وما ثبت بتقارير الصفة التشريحية لتلك الجثامين، وتطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها، مع مثيلتها المأخوذة من ذوي المجني عليهم، وما ثبت بتقارير "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية"، بشأن فحص الآثار المرفوعة من أماكن استخراج الجثامين، فضلًا عن محاكاة المتهم لكيفية ارتكابه الوقائع الأربعة.

البداية نوفمبر 2020

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط شخص ارتكب جريمتي قتل لصديقه وزوجته وانتحل اسم صديقه للهروب من العدالة.



في نفس السياق توصلت تحريات مفتشى قطاع الأمن العام بمشاركة ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة فيما تبلغ لقسم الأهرام عام 2015 من المدعو ق ف ع " 49 عاما مالك مكتبة مقيم المريوطية" بغياب زوجته "سن 34 ربة منزل" وبحوزتها مبلغ 335 ألف جنيه.

في وقت لاحق اتهم أهلية المتغيبة زوجها المذكور "المبلغ" بأنه وراء غيابها لوجود خلافات بينهما وبعرضه على النيابة العامة آنذاك أخلى سبيله ;كما تبين من التحريات ان زوجها المذكور مقيد الحرية " لتنفيذ عقوبة الحبس لمدة سنة بسجن الاستئناف منتحلًا اسم صديقه رضا (الُمبلغ بغيابه أيضًا وبحوزته مبلغ 300 ألف جنيه بتاريخ 25/4/2015

بالعرض على النيابة وباستخراج المتهم المذكور ومواجهته بما توصلت إليه التحريات اعترف بانتحاله اسم صديقه المدعو رضا (سن 49 مهندس بالسعودية له محل إقامة بهضبة الأهرام وآخر ببولاق الدكرور- تربطهما علاقة صداقة وشراكة عمل) عقب قيامه بقتله بدافع التخلص منه لسابقة قيام المجنى عليه بتحويل مبالغ مالية له لاستثمارها في مجال شراء وبيع الشقق السكنية ونظرًا لتعثره ماليًا بالتزامن مع عودته من الخارج وخشية افتضاح أمره عقد العزم على قتله كما اعترف المتهم المذكور بقيامه عقب ذلك بقتل زوجته وقرر أنه نظرًا لسابقة وجود خلافات بينهما لاستيلائها منه على مبالغ مالية عقد العزم على قتلها حيث أعد مادة سامة قام بدسها لها في الطعام خلال تواجدهما بمحل إقامتهما ،ونقلها إلى الشقة السابق دفن جثة صديقه بها وقام بدفنها بأرضية إحدى غرفها

تم بإرشاد المتهم الانتقال إلى الشقة التى قام بدفن الجثتين بها وأمكن إستخراج هيكل عظمى لصديقه المجنى عليه من أرضية إحدى غرف الشقة كما تم إستخراج هيكل عظمى آخر لزوجته المجنى عليها.