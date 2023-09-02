هالاند وألفاريز.. مانشستر سيتي بالقوة الضاربة أمام فولهام بالدوري الإنجليزي

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة مضيفه فولهام، اليوم السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة على ملعب الاتحاد معقل الفريق السماوي، في تمام الساعة الخامسة مساء، في إطار منافسات الجولة الرابعة من البريميرلييج.

واعتمد جوارديولا على قوته الضاربة في الهجوم، حيث يضم إيرلينج هالاند إلى جانب جوليان ألفاريز وفيل فودين، ويعاونهم من الخلف رودري وماتيو كوفاسيتش، ويشهد اللقاء الظهور الأول للوافد الجديد جيرمي دوكو.

ويبدأ مانشستر سيتي المباراة أمام فولهام بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: كايل وواكر - مانويل أكانجي - روبن دياز - ناثان آكي.

خط الوسط: رودري - ماتيو كوفاسيتش - جيرمي دوكو.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند - فيل فودين - جوليان ألفاريز.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط بالعلامة الكاملة دون هزيمة في 3 مباريات، فيما يأتي فولهام في المركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط.