الأمن العام يواصل ضبط المتهمين الهاربين من أحكام قضائية

واصل قطاع الامن العام بوزارة الداخلية جهوده المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين و تمكن قطاع الأمن العام من ضبط كلٍ من : أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج هارب من تنفيذ (97) حُكم بإجمالى مدد حبس بلغت 136 سنة وكفالات مالية.

(أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج) هارب من تنفيذ (55) حُكم "مستأنف – جزئى" بإجمالى مدد حبس بلغت 7 سنوات وكفالات مالية .

(أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة) هارب من تنفيذ (112) حُكم "مستأنف – جزئى" بإجمالى مدد حبس بلغت 42 سنة ، وكفالات مالية.

(أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية) هارب من تنفيذ (57) حُكم "مستأنف – جزئى" بإجمالى مدد حبس بلغت 57 سنة ، وكفالات مالية.

(إحدى السيدات- مقيمة بدائرة مركز شرطة الشهداء بالمنوفية) هاربة من تنفيذ (143) حكم "جزئى" بإجمالى مدد حبس بلغت 34 سنة وكفالات مالية.

(أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة) هارب من تنفيذ (125) حُكم "مستأنف – جزئى – غرامة جزئية – غرامة مستأنفة" بإجمالى مدد حبس بلغت 94سنة ، وكفالات مالية.

وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.