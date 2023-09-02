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الأحد 03 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن العام يواصل ضبط المتهمين الهاربين من أحكام قضائية

ضبط المحكوم عليهم
ضبط المحكوم عليهم الهاربين
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واصل قطاع الامن العام بوزارة الداخلية جهوده المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين و تمكن قطاع الأمن العام من ضبط كلٍ من : أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج هارب من تنفيذ  (97) حُكم بإجمالى مدد حبس بلغت 136 سنة وكفالات مالية. 
 (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج) هارب من تنفيذ  (55) حُكم "مستأنف – جزئى" بإجمالى مدد حبس بلغت 7 سنوات وكفالات مالية .
 (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة) هارب من تنفيذ  (112) حُكم "مستأنف – جزئى"  بإجمالى مدد حبس بلغت 42 سنة ، وكفالات مالية.
 (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية) هارب من تنفيذ  (57) حُكم "مستأنف – جزئى" بإجمالى مدد حبس بلغت 57 سنة ، وكفالات مالية.
  (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة مركز شرطة الشهداء بالمنوفية) هاربة من تنفيذ  (143) حكم "جزئى" بإجمالى مدد حبس بلغت 34 سنة وكفالات مالية.
 (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة) هارب من تنفيذ  (125) حُكم "مستأنف – جزئى – غرامة جزئية – غرامة مستأنفة" بإجمالى مدد حبس بلغت 94سنة ، وكفالات مالية.
 وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها. 
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

بالأحكام الداخلية قطاع الامن العام ضبط المحكوم عليهم الهاربين
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