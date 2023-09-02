واصل قطاع الامن العام بوزارة الداخلية جهوده المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين و تمكن قطاع الأمن العام من ضبط كلٍ من : أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج هارب من تنفيذ (97) حُكم بإجمالى مدد حبس بلغت 136 سنة وكفالات مالية.
(أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج) هارب من تنفيذ (55) حُكم "مستأنف – جزئى" بإجمالى مدد حبس بلغت 7 سنوات وكفالات مالية .
(أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة) هارب من تنفيذ (112) حُكم "مستأنف – جزئى" بإجمالى مدد حبس بلغت 42 سنة ، وكفالات مالية.
(أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية) هارب من تنفيذ (57) حُكم "مستأنف – جزئى" بإجمالى مدد حبس بلغت 57 سنة ، وكفالات مالية.
(إحدى السيدات- مقيمة بدائرة مركز شرطة الشهداء بالمنوفية) هاربة من تنفيذ (143) حكم "جزئى" بإجمالى مدد حبس بلغت 34 سنة وكفالات مالية.
(أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة) هارب من تنفيذ (125) حُكم "مستأنف – جزئى – غرامة جزئية – غرامة مستأنفة" بإجمالى مدد حبس بلغت 94سنة ، وكفالات مالية.
وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الأخبار
الأمن العام يواصل ضبط المتهمين الهاربين من أحكام قضائية
واصل قطاع الامن العام بوزارة الداخلية جهوده المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين و تمكن قطاع الأمن العام من ضبط كلٍ من : أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج هارب من تنفيذ (97) حُكم بإجمالى مدد حبس بلغت 136 سنة وكفالات مالية.