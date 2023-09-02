فريق طبي من "الرعاية الصحية" يتفقد نزلاء دار مسنين بالأقصر.. صور

تفقد فريق طبي من الهيئة العامة للرعاية الصحية والخاص بمركز طب أسرة الأقصر، اليوم السبت، الحالة الصحية لمقيمي إحدى دور رعاية المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة التابعين لإحدى الجمعيات الخيرية بالمحافظة، وذلك في إطار خدمات المشاركة المجتمعية للهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر.

وقام الفريق الطبي وفريق المشاركة المجتمعية التابعين لمركز طب أسرة الأقصر، بإجراء كافة الفحوصات الأولية للحالات المقيمة من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مع إعطاء النصيحة العلاجية اللازمة وتقديم هدايا رمزية من وجبات صحية خفيفة للمقيمين من قبل فريق عمل مركز طب الأسرة.

واستهدفت المبادرة المجتمعية، تعزيز الحالة النفسية للمقيمين والاهتمام بالحالة الصحية لهم للاطمئنان عليها باعتبارهم من الفئات الأولي بالرعاية الصحية لخدمات الهيئة العامة للرعاية الصحية.

وتأتي مبادرة مركز طب أسرة الأقصر، ضمن العديد من المبادرات المجتمعية المشتركة التي يقدمها المركز في إطار بروتوكولات التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، تلبية للواجب المجتمعي، وذلك نظرا لوقوع المركز في قلب مدينة الأقصر وما يقدمه من خدمات صحية لما يقرب من 34 ألف مواطن، ويستقبل يوميا ما يقرب من 350 منتفع.

ويعد مركز طب أسرة الأقصر، واحدًا من أهم المراكز الصحية المختارة والمعتمدة لتدريب زمالة طب الأسرة بالأقصر، وما يشهده من فريق طبي وفريق عمل متميز قدم فيها ما يقرب من 163 ألف خدمة صحية حتى الآن.

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