ننشر حركة تداول السفن والحاويات العامة وسفن البضائع في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط ،خلال 24 ساعة الماضية عدد 6 سفن، بينما غادر عدد 13 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة .

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وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 20256 طن تشمل: 4149 طن رمل و8947 طن يوريا و7160 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 36051 طن تشمل: 3000 طن نواتج تقطير و1325 طن خردة و200 طن زيت طعام و10464 طن حديد و9562 طن ذرة و11500 طن قمح.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 815 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 118 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3176 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 62556 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 202088 طنًا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2367 شاحنة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 68537 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 191149 طنًا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5104 شاحنة.

أطلقت وحدة حقوق الإنسان والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالتعاون مع الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، فاعلية ترفيهية لذوى الهمم احتضنها شاطئ النخيل بالمدينة كمشاركة مجتمعية، وشارك خلالها أيضًا فريق الكشافة بمكتبة مصر العامة.

فيما وتحرص المحافظة على رعاية تلك الفعاليات تأكيدًا على أهمية ملف دعم ذوى الهمم وتقديم سبل الرعاية المختلفة لهم وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز آليات دمج ذوى الهمم بالمجتمع.

وتابع المحاسب وليد الشهاوي رئيس مدينة رأس البر في محافظة دمياط الفاعلية وتنظيم فقرات ترفيهية ورياضية للاطفال وذوي الهمم في دمياط.