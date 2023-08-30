حبس عصابة سرقة السيارات في 15 مايو

أمرت نيابة 15 مايو والتبين، بحبس 4 أشخاص، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لتكوينهم تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بأسلوب “الضغط على الكابوت”، كما طلبت التحريات حول الواقعة.

البداية كانت عندما تم ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة 15 مايو وبحوزتهما (فرد خرطوش - طلقتان لذات العيار)، وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب"الضغط على الباب وتوصيل الأسلاك" واعترفا بإرتكاب (7) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأضافا بتصرفهما فى السيارات المستولى عليها بالبيع لدى عميليهما "سيئ النية" (شخصين - مقيمان بمحافظة الجيزة) أمكن ضبطهما، وتم بإرشادهما ضبط السيارات المستولى عليها، وبعض أجزاء من السيارات المستولى عليها.