منتخب جنوب أفريقيا يصدم الأهلي قبل السوبر الأفريقي

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، صدمة جديدة، قبل مباراة السوبر الافريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

ويلتقي الأهلي مع اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر المقبل في السعودية بمباراة السوبر الأفريقي.

وأعلن البلجيكي هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا، قائمة منتخب “الأولاد” لمعسكر شهر سبتمبر المقبل الذي يخوض خلالها منتخب جنوب أفريقيا، مباراتين وديتين أمام ناميبيا والكونغو الديمقراطية يومي 9 و12 من نفس الشهر على ملعب أورلاندو.

واستدعى هوجو بروس، بيرسي تاو نجم الأهلي للقائمة النهائية التي ضمت 23 لاعبا، وسيكون استدعاء “تاو” لقائمة منتخب جنوب افريقيا صدمة جديدة للسويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي الذي يستعد لمباراة كأس السوبر الأفريقي.

وأنضم بيرسي تاو لقائمة اللاعبين الذين سيغادروا معسكر الأهلي وينضمون إلى منتخبات بلادهم بعد ثنائي منتخب تونس علي معلول ومحمد الضاوي كريستو والمالي أليو ديانج، بالإضافة لرباعي منتخب مصر محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني ومروان عطية.

وكان الأهلي طلب من اتحاد الكرة اعفاء لاعبي الفريق الدوليين من الانضمام لمعسكر المنتخب المقبل ولكن البرتغالي روي فيتوريا مدرب المنتخب رفض وقرر استدعاء 4 لاعبين من الأهلي خلال المعسكر المقبل استعدادا لمواجهتي أثيوبيا وتونس ضمن الاجندة الدولية.