ختام فعاليات الدورة التدريبية لمسئولي الصحة المدرسية بالدقهلية

اختتمت فعاليات دورة تدريب الأطباء والتمريض ومسئولي الصحة المدرسية بالدقهلية، للإرتقاء بصحة الطلاب بالمدارس ونشر الوعي الصحي بين المجتمع المدرسي وخلق بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض وتفعيل المحتوى العلمي للمدارس المعززة للصحة، وذلك فى إطار تضافر كافة الجهود والعمل استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد.

جاء ذلك برعاية الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة وبحضور الدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائى، والدكتورة ولاء السعيد فودة مدير إدارة السن المدرسي.

فيما استمرت الدورة على مدار 3 ايام بمشاركة نحو 30 طبيبًا وممرضة من فرق السن المدرسي بمختلف الإدارات، حيث تضمنت تعزيز صحة الطلاب من خلال غرس السلوكيات والممارسات الصحية السليمة مع التشديد على ضرورة سلامة البيئة الداخلية بالمدرسة والبيئة الخارجية المحيطة بها.

فيما تشهد جميع الإدارات الصحية دورات تدريبية للاطباء والممرضات القائمين علي أعمال الصحة المدرسية بمدارس الريف بداية من 28 اغسطس وحتي 14 سبتمبر 2023.

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