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الأربعاء 30 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المشدد 7 سنوات لسائق بتهمة حيازة المخدرات في المرج

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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قضت محكمة جنايات القاهرة  بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة مالية 100 ألف جنيه  بإحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار، والسجن سنة وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه في احراز الحشيش.
وكشف قرار الاحالة ان المتهم حاز مخدر الهيروين  في غير الأحوال المصرح بها قانونا كما أنه أحرز بقصد الإتجار جوهرًا مخدرًا حشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأحرز بقصد التعاطي جوهرًا مخدرًا في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض علي المتهم وبتقتيشه عير بحوزته علي الهيروين المخدر وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات  بهدف الربح والاتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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