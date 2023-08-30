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الأربعاء 30 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

بالصور.. "كيف تطيل عمرك الإنتاجي؟" ندوة بدار الكتب

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أقامت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة  الدكتور أسامة طلعت، اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان "كيف تطيل عمرك الإنتاجي؟"، استهدفت الندوة موظفي دار الكتب والوثائق وحاضر فيها اللواء محمد فخر الدين، مدير عام مركز التنمية البشرية بالدار.

وجاءت الندوة في إطار خطة دار الكتب والوثائق لتدريب العاملين بها على الأساليب الحديثة في الإدارة وتطوير مهاراتهم المهنية. 

ويتبع مركز التنمية البشرية الإدارة المركزية للمراكز العلمية، برئاسة د.أشرف قادوس، وتضم مركز الترميم، مركز بحوث وتوثيق أدب الطفل، مركز تحقيق التراث، مركز تاريخ مصر المعاصر، ومركز الببليوجرافيا والحاسب الآلي.

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