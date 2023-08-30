حبس ٣ متهمين بالتنقيب عن الآثار في مصر القديمة

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، بحبس، 3 أشخاص متهمين بمحاولة التنقيب عن الآثار داخل عقار، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، والتحفظ علي المضبوطات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم. وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المُشار إليه وأمكن ضبط (3 أشخاص) حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه "ملك أحدهم" وعُثر بداخلها على حفرة بعمق 10 متر، وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب) وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.



