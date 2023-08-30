فرنسا تعلق على الأحداث الجارية في الجابون

أكدت فرنسا أنها تتابع الوضع في الجابون باهتمام كبير، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس اليوم الأربعاء.

وعلقت إليزابيث بورن رئيسة الوزراء الفرنسية، علي الأحداث في الجابون، حيث قالت إن بلادها تتابع الوضع في الجابون "باهتمام كبير".

وكان قد أعلن مجموعة من الضباط الكبار بالجيش الجابوني، بعد استيلائهم على السلطة، "إغلاق الحدود حتى إشعار آخر"، وسط سماع إطلاق نار في العاصمة ليبرفيل.

وخلال ظهورهم على التليفزيون الرسمي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أعلن العسكريون إنهم يتحدثون باسم "لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات".

وأكدت المجموعة المكونة من حوالي 12 عسكريا، أنها "قررت الدفاع عن السلام من خلال إنهاء النظام القائم، بسبب حوكمة غير مسئولة تتمثل بتدهور متواصل للحمة الاجتماعية ما قد يدفع بالبلاد إلى الفوضى"، لافتة إلى أنهم يمثلون جميع قوات الأمن والدفاع في البلاد.

وقرر قادة الانقلاب في الجابون تعليق عمل وسائل الإعلام الفرنسية مؤقتا، وأثار القرار دهشة وعدم فهم وسائل الإعلام الفرنسية هناك، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.