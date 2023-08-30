بالفيديو.. معهد بحوث القطن يكشف أسباب ارتفاع متوسط إنتاجية الفدان من 9 إلى 10 قناطير

قال الدكتور وليد يحيى، وكيل معهد بحوث القطن، إن هناك مجموعة من الأسباب وراء ارتفاع متوسط إنتاجية الفدان من 9 إلى 10 قناطير قطن، أبرزها أن وزارة الزراعة والمعهد دفعا بمجموعة جديدة من الأصناف مرتفعة الإنتاجية، مشيرًا إلى أن هناك توصيات فنية خاصة بهذه الأصناف، حيث يقوم باحثو معهد القطن والإرشاد الزراعي والمزارعين في المحافظات بعمل حقول إرشادية يتعلم المزارع منها جميع التوصيات الفنية المثلى الخاصة بكل صنف".

وأضاف "يحيى" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، إن هناك شيئا ثالثا، وهو رغبة المزارعين بتنفيذ التوصيات الفنية كما هي موجودة مع شيكارة البذرة التي يستملها في أول السنة ويسأل في كل شيء، ويسأل عن كل شيء حتى في موجات الحرارة العالية التي كانت موجودة في الفترة الماضية، مثل التعامل مع النباتات وموعد رش البوتاسيوم وبرنامج المكافحة الذي تقره الوزارة وكيفية الرش الوقائي.

وتابع: "الحكومة أقرت سعر ضمان لمحصول القطن بواقع 5500 جنيه للقنطار في الوجه البحري، و4500 جنيه للقنطار في الوجه القبلي، ويمكن تسمية هذا السعر بأنه سعر استرشادي أو حد الأمان للمزارع".