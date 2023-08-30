قبلة الموت.. فيديو يوثق لحظة دهس سائق مخمور لحبيبين بالبرازيل

انتشر مقطع فيديو مروع يُظهر حادث دهس مأساوي وقع في البرازيل، حيث تعرض شاب وحبيبته للدهس أثناء تبادلهما القُبل على الرصيف.

تُظهر لقطات كاميرات المراقبة في الشارع لحظات الحادث المروع، حيث تعرض شاب يُدعى جوناثان ريبيرو وصديقته للدهس أثناء توقفهما على الرصيف في ساو باولو، البرازيل، كان الشاب وصديقته يسيرون برفقة كلبهما على الرصيف، وفجأة قررا تبادل القبل، إلا أنهما تعرضا لصدمة مروعة عندما اصطدمت سيارة بسرعة بهما.



على الفور، تم جر الشاب وصديقته على الرصيف بعد الاصطدام، وظهر شخص آخر يندفع نحو السيارة في محاولة لمنع سائقها من الهروب. توقفت السيارة في النهاية، ولكن الأضرار كانت قد حدثت بالفعل. تم نقل جوناثان ريبيرو إلى مستشفى كامبو ليمبو البلدي في البرازيل، ولكنه توفي لاحقًا متأثرًا بجراحه الخطيرة. أما صديقته، فقد أصيبت بكسور في الكتف وكدمات في رأسها وساقيها.

في سياق التحقيق في الحادث، خضع السائق، البالغ من العمر 30 عامًا، لاختبار كحول، وتبين أنه كان تحت تأثير الكحول أثناء وقوع الحادث. ولم يتوقف الأمر عند ذلك، حيث عثرت الشرطة على كمية من المخدرات داخل السيارة.

وأثناء الاستجواب، أكد السائق أنه لا يتذكر تفاصيل الحادث، مما يُظهر حجم التأثير الذي كانت تحته حواسه في تلك اللحظات.