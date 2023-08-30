اليوم.. اختبار أونلاين للمرشحين لمبادرة "الموهوبون العرب" بمشاركة أربعة طلاب سيناويين

يؤدي الطلاب المرشحون لمباردة “الموهوبون العرب” في نسختها الثالثة على مستوى العالم العربي، والتى تتم بالشراكة بين مؤسسة الملك عبدالعزيز، للموهبة والإبداع (موهبة) والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)، مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساء وحتى العاشرة مساء ولمدة ساعة، اختبارًا أونلاين؛ للتصفية واختيار أعلى درجات 100 طالب من بين 270 طالبا على مستوى الجمهورية.

وكانت إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، قد أعلنت عن ترشيح 4 طلاب ضمن مبادرة “الموهوبون العرب” في نسختها الثالثة على مستوى العالم العربي، والتى تتم بالشراكة بين مؤسسة الملك عبدالعزيز، للموهبة والإبداع (موهبة) والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) .

ويأتي ترشيح الطلاب تحت رعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نهاد سعيد، مدير الإدارة العامة للموهوبين والتعلم الذكي، ومحمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وإشراف عادل عتلم، وكيل المديرية.

والطلاب المرشحون هم: أحمد ياسر نبيه عبدالمعطي، وشادي هشام محمد خليفة، ومحمد حازم أحمد، وجميعهم من مدرسة الشهيد إبراهيم الرفاعي الإعدادية بنين التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية، وجولي لطفي زكي حناوي، مدرسة شرم الشيخ الرسمية لغات، التابعة لإدارة شرم الشيخ التعليمية.

وأوضح فريق المركز الدائم للموهوبين والتعلم الذكي ومقره المدرسة الفندقية في العاصمة طور سيناء، أن هذه المبادرة للطلاب الذين أتموا شهادة المرحلة الإعدادية هذا العام ٢٠٢٣ وتعد المبادرة هي الأولى من نوعها لاكتشاف ورعاية الموهوبين العرب، وتهدف إلى تطوير المواهب التي تشكل محورًا رئيسيًا للتنمية وتصب في المصلحة الاجتماعية والاقتصادية للدولة، خاصة في حالة الدول التي تعمل على تطوير اقتصادات قائمة على المعرفة.

وأشار الفريق إلى أن الشروط الواجب توافرها في المرشحين هي: أن يكون السن من (١٤- ١٦ ) سنة، وان يكون الطالب حاصل على نسبة ( ٩٥٪- ١٠٠٪ ) في المجموع الكلي، وأيضا أن يكون الطالب حاصل على الدرجة النهائية في مادتى العلوم والرياضيات، وأن يكون قد حقق انجازات نوعية في مجالات العلوم والتقنية ( مسابقات- ابحاث- ابتكارات).

ويُذكر أن مبادرة "الموهوبون العرب" دُشنت في أبريل 2021 بالشراكة بين مؤسسة "موهبة" ومنظمة "الألكسو"؛ لتحقيق جملة من الأهداف؛ أبرزها تمكين الموهبة والإبداع؛ لكونهما الرافد الأساسي لازدهار العالم العربي، وإيجاد بيئة محفزة للموهبة والإبداع في الوطن العربي، وتعزيز الشغف بالعلوم لبناء قيادات شابة عربية واعدة تقود العالم.

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