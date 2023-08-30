بالفيديو.. الأرصاد: اليوم ذروة الارتفاعات في درجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم سيشهد ارتفاعا آخر وطفيفا في درجات الحرارة، وسيكون ذروة ارتفاع الحرارة خلال هذا الأسبوع لأنه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 37 درجة مئوية خلال فترة النهار، وذلك بتأثير منخفض الهند الموسمي، لأننا نتأثر بكتل هوائية معظمها قادمة مع امتداد منخفض الهند الموسمي من البحر المتوسط وهي محملة بكميات من بخار المياه وتؤدي لارتفاع نسب الرطوبة.

وأضافت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن طبقات الجو العليا يتأثر علينا امتداد مرتفع جوي والذي يعمل على حبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض وارتفاع درجات الحرارة، موضحًا أن الأجواء ستكون شديدة الحرارة رطبة نهارًا في معظم المحافظات وخاصة القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتابعت أن الأجواء ستكون حارة رطبة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط ووجود نسب الرطوبة يجعلنا نشعر بأن العظمى على القاهرة وكأنها 40 درجة مئوية بسبب ارتفاع نسب الرطوبة، ومع فترات الليل يحدث انخفاض درجات الحرارة والأجواء تكون معتدلة على المناطق الشمالية ومائلة للحرارة على المناطق الجنوبية ونشاط نسبي للرياح في بعض المحافظات مثل القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء.