تعرف على الخطايا الرئيسيّة

يقول الأب يعقوب الكبّوشيّ إن الخطايا الرئيسيّة رمزُها الشياطينُ السّبعة التي أخرجَها المسيح من مريم المجدلية «فيَذهَبُ ويَستَصحِبُ سَبعةَ أَرواحٍ أَخبَثَ مِنه، فيَدخُلونَ ويُقيمونَ فيه، فتَكونُ حالةُ ذلك الإِنسانِ الأَخيرة أَسوأَ مِن حالتِه الأُولى. وهكذا يَكونُ مَصيرُ هذا الجِيلِ الفاسِد» (متي45:12).

1- الكبرياء: رمزُها الطاووسُ هي حبٌّ الإنسان لنفسه حبًّا غير مرتّبٍ.

بناتُها: الادعاءُ الفارغُ، العنادُ.

2- البخلُ: رمزهُ الضفدعة السّامةُ. هو حبّ مفرطٌ للخيراتِ الأرضيّة وغناها.

بناتُه: قساوة القلب، الاهتمامُ بأمور الدّنيا والمكرُ.

3- الدعارة: رمزها التيس. هي حبّ مفرط للأشياء الدنسة.

بناتها: عمي القلب، بغض الله، فقدان الايمان، البطالة.

4- الحسدُ: رمزُها الحيّةُ. هو الاغتمامُ مما ينالهُ القريب من الخيرِ. يحسبُ صاحبهُ أن خيرَ القريب ضررٌ لهُ، ويفرحُ بما يصيبهُ من بلايا.

بناتُه: قساوة القلب – الافتراء – الاغتياب – الشتمُ.

5- الكسل: رمزه السلحفاة. هو حب الراحة المفرط، يجعل الإنسان يتوانى في إيفاء الواجبات.

بناته: الرخاوة والضجر في الصلاة، حب التنزه، بغض من يُوبخُنا.

6- الغضب: رمزهُ الأسدُ. هو شهوةُ الانتقام على خلاف النّظام.

بناتُهُ: الحقد، السبُّ والتجديفُ.

7- الشراهة: رمزُها الخنزيرُ. هي حبٌّ مفرطٌ للمأكولِ والمشرب.

بناتها: السكرُ، كثافةُ العقل، الموت الفجائي، أمراض شتّى