شاهد|أجواء شتوية في معسكر الأهلي بالنمسا

شهد مران النادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، بمعسكر الإعداد المقام بالنمسا هطول أمطار شديدة، ونشرت الصفحة الرسمية للنادي على فيس بوك صورا للاعبي المارد الأحمر بالقميص الشتوي أثناء سقوط المطر في المران.

وعلقت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي قائلة: “أجواء شتوية رائعة في معسكر الأهلي بالنمسا".

ومن المنتظر أن يخوض النادي الأهلي مرانا مسائيا، حيث يتدرب الفريق على مرحلتين طوال المعسكر.

بدأ المران بمحاضرة من جانب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، حرص خلالها على شرح بعض الأمور التي ينوي تطبيقها خلال التدريبات المقبلة.

وشهد المران تدريبات بدنية قوية تحت قيادة كارلوس برينجر مدرب الفريق، وكذلك تيزيان أندريس أندويا مخطط الأحمال.

وخاض الفريق التدريب الصباحي في تمام العاشرة والنصف بتوقيت النمسا (الساعة الحادية والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة)، بينما سيكون المران المسائي في الخامسة مساءً بتوقيت النمسا (السادسة مساءً بتوقيت القاهرة).

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى النمسا أمس الإثنين، لبدء المعسكر الإعدادي للموسم المقبل، تحت قيادة مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

يخوض الفريق الأول لكرة القدم معسكرًا مغلقًا حتى يوم 6 سبتمبر المقبل، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على قائمة الفريق الأفريقية استعدادا للموسم الجديد.

وعلمت “البوابة نيوز” أن قائمة الأهلي الأفريقية ستأتي على النحو التالي:

محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح وكريم الدبيس ومعتز محمد وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمود متولي ورامي ربيعة ومحمد هاني وأكرم توفيق وكريم فؤاد ورضا سليم وإمام عاشور ومروان عطية وأليو ديانج وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدى أفشة وكريم نيدفيد وحسين الشحات ومحمد فخري ورأفت خليل وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن ومحمود كهربا.

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