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الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

سمير فرج: مصر وضعت استراتيجية مهمة لوقف الصراع السوداني

اللواء سمير فرج،
اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي
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أكد اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، أنه منذ بدء الصراع في السودان بين الجيش وقوات التدخل السريع، أثر على مناحي الحياة في مختلف القطاعات خاصة القطاع الصحي.

وقال سمير فرج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إنه حدوث الصراع في السودان سعت منظمة «إيجاد» لحل الصراع في السودان، ولكن هذه المنظمة رغبت في حدوث تدخل عسكري في السودان ومصر رفضت هذا المقترح.

وتابع: الرئيس السيسي أطلق مبادرة بمشاركة دول الجوار لوقف التصعيد في السودان ووقف إطلاق النار، موكدَا أن مصر وضعت استراتيجة هامة لوقف الصراع السوداني، وبنود هذه المبادرة تتمثل في: « ووقف إطلاق النار، حل الأزمة السودانية، عدم الانتحياز لأي طرف، رفض التدخل العسكري الخارجي، بجانب عدم تدويل أزمة السودان».

وأوضح سمير فرج، أن اللقاء الذي جمع بين السيسي والبرهان اليوم الثلاثاء يؤكد أن الدولة المصرية هي المفتاح الرئيسي لحل الأزمة السودانية بجانب دول الجوار.

وأكمل: منذ اندلاع الأزمة السودانية جاء لمصر أكثر من300 ألف مواطن سوداني، بجانب أكثر من 5 ملايين سوداني مقيمين على أرض مصر.

 

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