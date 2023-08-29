مياه الفيوم: حصول محطة مياه الريان المرشحة على شهادة الإدارة الفنية المستدامة

أعلن المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، حصول محطة مياه الريان المرشحة بمركز يوسف الصديق على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM، وذلك خلال الزيارة الثانيه التى قام بها فريق التفتيش بالادارة العامة للتنمية الفنيه المستدامة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والذى ضم كل من المهندس عمرو عادل، الكيميائي احمد عبد الفتاح لمحطة الريان المرشحة حيث تم تلافي كافة الملاحظات الواردة بتقرير الزيارة الأولى.

أكد النجار أن الشركة تعمل جاهدة على تطوير محطات مياه الشرب والارتقاء بمستوى الاداء فى التشغيل والصيانة، والحفاظ على الأصول والاستثمارات التى تم ضخها فى إنشاء مرافق مياه الشرب وذلك لضمان تقديم خدمة متميزة للمواطنين على مستوى المحافظة/ مشيرا إلى ان شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM تعكس كفاءة المحطة والعاملين بها خاصة فى مجال التشغيل والصيانه ،السلامة والصحة المهنية وتطبيقها لمعايير الجوده العالمية .

جدير بالذكر أن محطة مياه الريان المرشحة تبلغ طاقتها الفعلية ٥٥٠٠ م٣يوم وتقوم بتغذية قرى الريان، قليلون، يوسف عجاب،حنا حبيب، عابدين، مبارك ،ذو الفقار، ومقامة على مساحة ١٥٤١ م٢.

وجاء ذلك بناء على تعليمات وتوجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالعمل المستمر للارتقاء بمستوى أداء تشغيل وصيانة المحطات للوصول بها إلى مستويات الجوده العالمية من خلال التوسع فى حصول محطات مياه الشرب والصرف الصحى على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM .

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