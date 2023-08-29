محافظ قنا يبحث إنشاء فرعين للبنك الأهلي بمركزى أبوتشت والوقف

بحث اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، امكانية تخصيص قطعتي ارض لانشاء فرعين للبنك الاهلي المصري بمركزي ابوتشت والوقف، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده بحضور حسام حمودة سكرتير عام المحافظة ،ومحمد صلاح ابوكريشة السكرتير العام المساعد، وعادل احمد مدير منطقة البنك الاهلي ، وحافظ محمود رئيس مركز ومدينة الوقف ، واحمد ابوالمجد مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة ، ووليد ابوالعباس مدير عام إدارة التخطيط العمراني .

وقال محافظ قنا، أنه تم مناقشة تخصيص قطعتي أرض علي مساحة 400 م بمركزى أبوتشت والوقف ، لانشاء فرعين للبنك الاهلي المصرى بهدف توفير الخدمات المصرفية والتمويلية لسكان الريف لتحسين جودة الحياة في القرى ورفع وتحسين مستوى معيشة سكانها، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأضاف الداودي أن البنك الاهلي المصري يعد أحد أهم المؤسسات المصرفية العريقة ويتمتع بسجل حافل من الانجازات التي تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أهمية انشاء مثل هذه الفروع لتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة علي الخدمات المصرفية وكذا الشركات العاملة داخل النطاق الجغرافي للفرع كما يساعد في توفير فرص العمل للشباب، بالإضافة إلى دورها في تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال المشاركة المجتمعية التي تقدمها بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية.