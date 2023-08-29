رئيس جامعة كفر الشيخ يشيد بالمبادرة المصرية للسياحة التعليمية

عقد مجلس جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء، جلسته الدورية بقاعة المجلس لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، واستعراض المستجدات والموضوعات المعروضة على المجلس.

جاء ذلك بحضور اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدرسات العليا والبحوث، والدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي صبري أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات، والمستشار عبدالله غلاب المستشار القانوني للجامعة.

استهل الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ جلسة مجلس الجامعة بالترحيب باللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ مثمنا الدور الحيوي بين المحافظة والجامعة، كما هنئ مجلس الجامعة بتقدم الجامعة فى تصنيف شنغهاي الصيني متمنياً جهود اكثر خلال الفترة المقبلة فى كافة التخصصات لتحقيق مراكز متقدمة فى كافة التصنيفات الدولية، كما نقل تهاني الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العملي للإنجاز الذي حققته الجامعة فى التصنيفات الدولية.

كما ثمن رئيس جامعة كفر الشيخ، دور الدولة فى اطلاق المبادرة المصرية للسياحة التعليمية وكذلك «مبادرة EGYAID» لجذب الطلبة الوافدين، حيث أن الهدف الرئيسى للسياحة التعليمية هوالتحصيل العلمى، والتعلم من التجارب، واكتساب المعارف الضرورية، وتأتي المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية، امتدادا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، حيث تتضمن المبادرة 7 مبادئ رئيسية، وهم: أنت مبتكر، أنت في بلدك الثاني، أنت سفير، أنت متكامل، العالم لدينا، نحن نرعاك، الكل يتعلم سويًا.

وفي كلمته، أعرب اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، عن سعادته البالغة بتواجده فى منارة العلم جامعة كفر الشيخ، كما قدم التهنئة لمجلس الجامعة بالتقدم المستمر فى التصنيفات الدولية التى تحصل عليها الجامعة فى كافة المجالات وأخرها تصنيف شنغهاي الصيني للتخصصات 2023، مضيفاً بأنه ليس هذا بالغريب عن جامعة كفر الشيخ لانها منارة العلم المعرفي.

كما توجه اللواء جمال نور الدين، بالشكر لرئيس جامعة كفر الشيخ على الدعم المستمر لخدمة المحافظة فى كافة المجالات سواء طبية او توعوية او تثقيفية من خلال اطلاق القوافل الشاملة لقري مراكز المحافظة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة.

وأشاد رئيس جامعة كفر الشيخ، بالجهود الكبيرة التي توليها القيادة السياسية في توفير كافة الخدمات للمواطنين من خلال المبادرات الرئاسية التي تُطلقها للارتقاء بجودة ومستوي حياة المواطنين وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم.

كما وجّه رئيس جامعة كفر الشيخ، أيضًا، بتكثيف جهود الجامعة مؤكداً استمرار الجامعة في إطلاق القوافل الطبية والبيطرية والزراعية والندوات التثقيفية والفعاليات والأنشطة المُختلفة، والمُساهمة الإيجابية في بناء القدرات بالمجالات الصحية والبيئية والبيطرية والاجتماعية، بالتعاون مع مبادرة «حياة كريمة»، تفعيلًا لدور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مستوى المحافظة.