الثانوية العامة "دور ثان".. ضبط حالتي غش إلكتروني بختام الماراثون

اختتم طلاب الثانوية العامة، ومدارس "المتفوقين" اليوم الثلاثاء، امتحانات الدور الثاني، للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

وأدى طلاب الشعبة العلمية (علوم) امتحان الدور الثاني في مادة "الأحياء" بإجمالي عدد (5698) طالب/ وطالبة، كما أدى طلاب الشعبة العلمية (رياضيات) امتحان مادة "الرياضيات التطبيقية (الإستاتيكا)" بعدد (7573) طالب/ وطالبة.

بينما أدى طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية امتحان الدور الثانى في مادة "الفلسفة والمنطق" بعدد (3331) طالب/ وطالبة.

كما أدى طلاب مدارس المتفوقين امتحان مادة "اختبار الاستعداد للدخول بالجامعات (الكيمياء- الفيزياء)" بعدد (3) طالب/ وطالبة بينما أدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة "التاريخ ورقة ثانية " بعدد (1) طالب/ وطالبة.

وتداولت جروبات الغش على موقع التواصل الاجتماعي “تليجرام”، والمعروفة باسم “شاومينج”، نماذج لاسئلة واجابات امتحانات أمس في “الفلسفة، والاستاتيكا، والأحياء”.

وقد تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد عدد حالتي غش إلكترونى؛ إذ تم ضبط طالب بمحافظة (القليوبية) قام بالغش الإلكتروني خلال امتحان مادة "الأحياء"، كما تم ضبط طالب بمحافظة (المنوفية) قام بالغش الإلكترونى خلال امتحان مادة "الفلسفة والمنطق".

وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وفي السياق ذاته، شهدت جميع مواد الامتحانات منذ انطلاقها السبت الماضي، وحتى انتهاء الماراثون اليوم الثلاثاء، تداول لصور الامتحانات عبر جروبات الغش، وذلك عقب بدء اللجان بأقل من ساعة.