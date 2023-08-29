في يوم التفوق.. محافظ شمال سيناء يكرم أوائل الشهادات العامة والأزهرية

كرم اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، أوائل الشهادات العامة والأزهرية، وذلك خلال احتفال المحافظة بيوم التفوق لتكريم أوائل الشهادات العامة الاعدادية والثانوية "عام-فني- أزهري" والذي عقد في المدينة الشبابية بالعريش، بحضور كل من حمزة رضوان وكيل مديرية التربية والتعليم، ومحمد عبدالعظيم مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب والقيادات التنفيذية والتعليمية.

وأكد المحافظ على اهتمام المحافظة بالعملية التعليمية من خلال انشاء عدد من المدارس في مختلف المراحل التعليمية ورفع كفاءة عدد اخر من المدارس، مشيرًا إلي استعداد المحافظة للعام الدراسي الجديد بعد انتهاء العام الدراسي الماضي.

كما وجه المحافظ الشكر للطلبة وأولياء الأمور على الجهد المبذول خلال العام الدراسي ولجميع العاملين في قطاع التعليم على مستوي المحافظة سواء العام أو الازهري، مشيدًا بأضلاع العملية التعليمية وهي الاسرة والمعلم والطالب.

ووجه المحافظ الشكر لكلًا من رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي على تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات لطلبة الثانوية العامة من أبناء محافظة شمال سيناء بنسبة 1%، مراعاة للظروف التي تمر بها المحافظة وتحقيقاً للعدالة التعليمية.

وقدم المحافظ شهادات التقدير لعدد 119 طالبًا وطالبة من أوائل الشهادات العامة والأزهرية، بجانب تقديم الجوائز المالية بقيمة 54 ألفا و600 جنيه تبرعات من رجال الأعمال للطلبة المتفوقين.

وأكد حمزة رضوان وكيل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، علي أن محافظة شمال سيناء تشهد طفرة كبيرة في قطاع التعليم، حيث يوجد 10 مدارس تجريبية، ومدرسة للمصايد البحرية في بئر العبد، بجانب صرح تعليمي في مدينة العريش قريبا سيتم افتتاحه يضم مدرسة تكنولوجيه ومدرسة دولية ومدرسة متعددة المراحل التعليمية.

وأضاف رضوان، أن نسب نجاح طلبة شمال سيناء في شتي المراحل التعليمية من اعلي النسب علي مستوي محافظات الجمهورية، حيث بلغت نسبة الشهادة الإعدادية في الدور الأول 83.2% وفي الدور الثاني 100%، بينما بلغت نسبة الثانوية العامة 91.2 % والثانوية الصناعية 78% والزراعية 69% والتجارة 84% والفندقي 92%، مقدمًا التحية لمحافظ شمال سيناء علي دعم العملية التعليمية.

أشار رضوان، إلي تكريم عدد 77 طالبا وطالبة من بينهم عدد 33 طالبًا وطالبة بالمرحلة الثانوية العامة و29 طالبًا وطالبة بالشهادة الإعدادية و15 طالبًا وطالبة بالدبلومات الفنية.

وأضاف محمد عبد العظيم مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، أنه تم التوسع في التعليم الازهري في شمال سيناء من خلال انشاء عدد من المعاهد الازهرية الجديدة ورفع كفاءة المعاهد التي تحتاج الي رفع الكفاءة تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر الشريف.

ووجه عبد العظيم الشكر والتقدير الي محافظ شمال سيناء علي دعم العملية التعليمية سواء التعليم العام أو الازهري، كما وجه التحية الي جميع القائمين علي العملية التعليمية والي الطلاب والمعلمين.

وأشار إلى أنه تم تكريم عدد 32 طالبا وطالبة من أوائل الشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية الأزهرية من بينهم 20 طالبًا بالشهادة الثانوية الأزهرية و22 طالبًا وطالبة بالشهادتين الابتدائية والإعدادية.

وعلى هامش الاحتفال بيوم التفوق قدم كورال الطلائع في مديرية الشباب والرياضة عدد من الفقرات الفنية والاغاني الوطنية واغاني النجاح والتفوق والتي تفاعل معها الحاضرين.