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الثلاثاء 29 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

مركزالتحكيم بحقوق عين شمس يعلن عن المسابقة الدولية فى مجال البحوث

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يعلن مركز التحكيم بكلية الحقوق جامعة عين شمس CAFLAU برئاسة محمد صافى ، عميد الكلية، وحاتم عبد الرحمن، مدير المركز، عن انطلاق  المسابقة الدولية فى مجال بحوث التحكيم فى دورتها الاولى.

وتشمل المسابقة مستويين ، المستوى الاول لخبراء التحكيم ، وموضوع المسابقة فى هذا المستوى"تغير المناخ والتحكيم".

أما المستوى الثانى لشباب المحكمين (حيث  يشترط أن لا يتجاوز سن المتقدم عن ثلاثين عاما) ، وموضوع المسابقة فى هذا المستوى"تعارض المصالح فى العملية التحكيمية".

يأتى ذلك انطلاقا من رؤية كلية الحقوق جامعة عين شمس فى تطوير وتشجيع البحث العلمى، وايمانا من مركز كميت للتحكيم الدولي فى أهمية نشر ثقافة التحكيم كأسلوب لفض المنازعات بما من شأنه تشجيع الاستثمار المحلى والأجنبي، 
 

CAFLAU كلية الحقوق مركز التحكيم جامعة عين شمس مجال بحوث التحكيم