فيتوريا يستدعي رباعي الزمالك لمباراتي إثيوبيا وتونس

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، قائمة تضم ٢٦ لاعبًا لمعسكر شهر سبتمبر المقرر انطلاقه في الفترة من ٤ – ١٢ و يتخلله مباراتي إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار ، و ودية تونس.

وشهدت القائمة تواجد رباعي الزمالك، وهم، حارس المرمى محمد صبحى- قلب الدفاع حسام عبدالمجيد- الظهير الأيسر أحمد فتوح- والجناح الأيسر أحمد سيد زيزو.

قائمة المنتخب كاملة: https://www.albawabhnews.com/4863255

على صعيد آخر يعود فريق الكرة الأول بنادي الزمالك للتدريبات، أول شهر سبتمبر المقبل، ويدخل في معسكر مغلق بدية من يوم 4 من الشهر ذاته، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

ويبدأ الزمالك منافسات الموسم الجديد ببطولة الكونفدرالية الافريقية والتي يستهلها الفريق بلقاء أرتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والمقرر لها في تنزانيا يوم ١٦ سبتمبر المقبل.