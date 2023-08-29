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الثلاثاء 29 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب مصر يعلن القائمة النهائية لمباراتي إثيوبيا و تونس

منتخب مصر
منتخب مصر
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أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا ،  قائمة تضم  ٢٦ لاعبًا لمعسكر شهر سبتمبر  المقرر انطلاقه في الفترة من ٤ – ١٢  و يتخلله مباراتي اثيوبيا  في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار ، و  ودية تونس ، واللاعبون هم :

محمد الشناوي 
محمد صبحي 
محمد أبو جبل 
محمد هاني 
عمر كمال 
أحمد رمضان بيكهام 
علي جبر 
محمد عبد المنعم 
محمود مرعي 
حسام عبد المجيد 
محمد حمدي 
أحمد فتوح 
طارق حامد 
مروان عطية 
سام مرسي 
حمدي فتحي 
محمود حماده 
محمد رضا بوبو 
أحمد سيد زيزو 
محمد صلاح 
مصطفى فتحي 
عمر مرموش 
ابراهيم عادل 
مصطفي محمد 
محمد شريف 
أسامه فيصل

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منتخب مصر قائمته