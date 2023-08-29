بدون شكاوى.. ختام امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بشمال سيناء

اختتمت اليوم الثلاثاء، بمحافظة شمال سيناء امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢؛ إذ أدى الطلاب الامتحانات اليوم في مادة الأحياء لشعبة العلوم، وفي مادة الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" لشعبة الرياضيات وفي مادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

وقد ترأس حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢م تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.

وأدى الطلاب الامتحانات في مادة الأحياء لشعبة العلوم وبلغ زمن الإجابة ثلاث ساعات، وفي مادة الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا"لشعبة الرياضيات وبلغ زمن الإجابة ساعتان، وفي مادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية ،وفي مادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

كما تواصل وكيل وزارة التعليم تلفونياً بمركز توزيع الأسئلة وكراسات الإجابة،للتأكد من وصول صناديق الأسئلة من المراكز الفرعية بالإدارات التعليمية الثلاث ( العريش - بئرالعبد - الشيخ زويد) إلى مقر اللجان الامتحانية.

وقد سارت أجواء الامتحانات بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أي مشكلات أو عوائق من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية مع تطبيق القوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة للامتحانات، بالقرار "٣٤" لسنة ٢٠١٨ م بشأن تنظيم أحوال الامتحان والحرمان فيه ،والقانون رقم "٢٠٥" لسنة ٢٠٢٠ م بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.